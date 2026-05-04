Presentación del libro 'Madonna en el nació en Wisconsin' de Natalia Moreno

Fundación Luis Seoane Cedida

El próximo jueves, 7 de mayo de 2026 a las 19.30 horas en la Fundación Luis Seoane de A Coruña tendrá lugar una nueva sesión del ciclo de literatura "Somos o que lemos".

Ese día conversaremos con la cineasta y escritora Natalia Moreno de su libro más reciente, 'Madonna en el nació en Wisconsin' (Editorial Galaxia Gutenberg, 2026).

La autora estará acompañada del periodista Andrés Seoane y de Javier Pintor, coordinador del ciclo. Entrada libre hasta completar aforo.

'Madonna en el nació en Wisconsin' es la historia de una mujer que recuerda su pasado para poder tener presente. De una niña que cambia su nombre para mover el mundo un milímetro a su favor y seguir viva.

De un pueblo de los noventa lleno de cabras y silencios que gritan, un frontón en el que meterse mano, un cine de verano con sillas de casa, un bocata de sardinas, una abuela sola contra el mundo, una prima con walkman, j’haybers y olor a aftersun. Y, sobre todo, es la historia de alguien que solo tiene una bicicleta para poder escapar de semejante estercolero.

Una voz de reconciliación, de memoria, de reinvención y de ese empeño casi terco en querer quedarse en este tremendo planeta que se cae a cachos pero que, por raro que parezca, sigue siendo nuestra casa.