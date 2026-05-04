Conferencia de Benito Arruñada sobre la problemática del alquiler

El debate sobre el alquiler suma esta semana una voz con peso académico en A Coruña. El catedrático de la Universidad Pompeu Fabra e investigador en Fedea, Benito Arruñada, defenderá este viernes 8 de mayo, a las 19.00 horas que las políticas de limitación de precios y endurecimiento regulatorio no sólo no resuelven el problema de la vivienda, sino que acaban perjudicando a quienes aún no han conseguido acceder a ella.

La conferencia, organizada por la Asociación Gallega de Arrendadores de Viviendas, llega en un contexto de máxima presión política sobre el mercado del alquiler. Apenas unos días después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, situase la vivienda como el principal problema social del país y defendiese una mayor intervención pública, Arruñada plantea un enfoque alternativo centrado en los efectos reales de esas medidas.

Desde la Asociación Gallega de Arrendadores de Viviendas subrayan la importancia de incorporar análisis económicos rigurosos al debate público: “El problema de la vivienda exige diagnósticos que vayan más allá de la urgencia política. Sin seguridad jurídica y sin oferta suficiente, no hay acceso posible a un alquiler asequible”, señalan desde la entidad.

La intervención de Arruñada se enmarca en la presentación de su último libro, La culpa es nuestra, y forma parte de una iniciativa de la Asociación para contribuir al debate sobre las políticas de vivienda desde una perspectiva técnica.