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Agenda

Sesión informativa: Consumo consciente y gestión emocional

Fachada Sporting Club Casino
Fachada Sporting Club Casino
Cedida

La Asociación provincial de amas de casa, consumidores y usuarios de A Coruña, presentarán este martes 5 mayo, a las 18.00 horas, la sesión informativa: "Consumo consciente y gestión emocional".

Cartel de la charla consumo consciente
Cartel de la charla consumo consciente
cedida

La charla contará con la ponencia de Elizabeth Guadalupe Gonzáles Portillo, profesora y coach certificada en programación Neurolingüística (PNL).

La actividad tendrá lugar en la primera planta del Sporting Club Casino de A Coruña, ubicada en calle Real, 83.

Fecha Iniciomartes, 5 de mayo de 2026 18:00

LugarSporting Club Casino de A Coruña

Dirección Rúa Real, 83, 15003 A Coruña, España

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