Fachada Sporting Club Casino Cedida

La Asociación provincial de amas de casa, consumidores y usuarios de A Coruña, presentarán este martes 5 mayo, a las 18.00 horas, la sesión informativa: "Consumo consciente y gestión emocional".

Cartel de la charla consumo consciente cedida

La charla contará con la ponencia de Elizabeth Guadalupe Gonzáles Portillo, profesora y coach certificada en programación Neurolingüística (PNL).

La actividad tendrá lugar en la primera planta del Sporting Club Casino de A Coruña, ubicada en calle Real, 83.