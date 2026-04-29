El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Presentación do proxecto 'Aquí tamén se fala'

Agrupación Cultural Alexandre Bóveda
O xoves 30 de abril, ás 19:30 horas, na Asociación Cultural Alexandre Bóveda, o alumnado e o profesorado do IES Rafael Dieste presentan o proxecto Aquí Tamén Se Fala.

Esta iniciativa cultural nace no seo do Equipo de Dinamización da Lingua Galega do centro coruñés e desenvolve un traballo de normalización lingüística que transcende as paredes da propia institución. Unha das súas principais virtudes reside na súa capacidade para integrar no corazón do proxecto á mocidade migrante, convertendo ás novas galegas e galegos en protagonistas da revitalización do idioma. Durante o encontro, os membros do IES Rafael Dieste partillarán a súa experiencia de éxito na nosa sede.

Fecha Iniciojueves, 30 de abril de 2026 19:30

LugarAsociación Cultural Alexandre Bóveda

Dirección Rúa Real, 36, 15003 A Coruña, España

