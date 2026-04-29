El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Charla formativa sobre Intelixencia Artificial

Inteligencia Artificial
EC

A Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios da Coruña organiza o vindeiro xoves, 30 de abril, ás 19:00 horas, unha actividade formativa sobre Intelixencia Artificial (IA) no Circo de Artesáns.

A charla será impartida por Dona Elia Chaín Carballo, avogada e técnica en consumo, quen abordará o impacto da IA na vida diaria e nos dereitos das persoas consumidoras.

A actividade está subvencionada polo Instituto Galego do Consumo e da Competencia da Xunta de Galicia.

Fecha Iniciojueves, 30 de abril de 2026 19:00

LugarCirco de Artesáns

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

