Charla formativa sobre Intelixencia Artificial
A Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios da Coruña organiza o vindeiro xoves, 30 de abril, ás 19:00 horas, unha actividade formativa sobre Intelixencia Artificial (IA) no Circo de Artesáns.
A charla será impartida por Dona Elia Chaín Carballo, avogada e técnica en consumo, quen abordará o impacto da IA na vida diaria e nos dereitos das persoas consumidoras.
A actividade está subvencionada polo Instituto Galego do Consumo e da Competencia da Xunta de Galicia.