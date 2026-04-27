Charla sobre la sentencia de devolución del pazo de Meirás

Vista do pazo de Meirás no municipio coruñés de Sada o pasado 12 de marzo Patricia G. Fraga

La Comisión por la recuperación de la memoria histórica de A Coruña y la Agrupación cultural Alexandre Bóveda organizan la charla: 'La sentencia de devolución del pazo de Meirás al patrimonio público'.

La charla será impartida por uno de los autores de 'Meirás. Un pazo, un caudillo, un expolio', Carlos Babío, en el Círculo de Artesanos de A Coruña ubicado en San Andrés.

El acto abordará el proceso judicial e histórico que culminó con la recuperación del pazo de Meirás para el patrimonio público, un hecho de gran relevancia para la memoria democrática y para la defensa de los bienes colectivos.

La intervención de Carlos Babío permitirá ahondar en las claves de la resolución judicial, así como en el contexto social e histórico que rodeó este emblemático caso.

La cita constituye una oportunidad para conocer de primera mano los detalles de un proceso que marcó un hito en Galicia y en el conjunto del Estado en materia de recuperación de la memoria histórica y del patrimonio expoliado durante la dictadura.

El evento tendrá lugar el martes 28 de abril, a las 20.00 horas, en el Salón de Actos del mencionado recinto.