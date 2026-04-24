Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

XXI Encontros con escritores

XXI Encontros con escritores
XXI Encontros con escritores
Cedida

El escritor Sergio del Molino será el protagonista de una nueva cita cultural en A Coruña dentro del ciclo “XXI Encontros con Escritores”. El evento tendrá lugar el miércoles 29 de abril de 2026 a las 18:30 horas en el salón de actos de la UNED A Coruña.

Durante el encuentro, el autor conversará con los también escritores Xavier Seoane y Javier Pintor, en una charla abierta al público que abordará su trayectoria literaria y su obra más reciente, entre ellas la novela La hija.

La entrada será libre hasta completar aforo.

Fecha Iniciomiércoles, 29 de abril de 2026 18:30

LugarSalón de actos de la UNED A Coruña

Dirección Rúa Educación, 3, 15011 A Coruña, España

Mapa de ubicación