XXI Encontros con escritores Cedida

El escritor Sergio del Molino será el protagonista de una nueva cita cultural en A Coruña dentro del ciclo “XXI Encontros con Escritores”. El evento tendrá lugar el miércoles 29 de abril de 2026 a las 18:30 horas en el salón de actos de la UNED A Coruña.

Durante el encuentro, el autor conversará con los también escritores Xavier Seoane y Javier Pintor, en una charla abierta al público que abordará su trayectoria literaria y su obra más reciente, entre ellas la novela La hija.

La entrada será libre hasta completar aforo.