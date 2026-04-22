Xornada sobre as novas violencias machistas dixitais
A Deputación da Coruña organiza mañá xoves, 23 de abril, unha xornada centrada nas novas violencias machistas dixitais, no marco da súa campaña ‘De Fronte’, unha iniciativa orientada á prevención e á loita contra a violencia de xénero. A actividade terá lugar no Museo de Ciencia e Tecnoloxía (MUNCYT) en horario de 9:30 a 19 horas e as persoas interesadas pódense inscribir de balde na web defronte.gal.
A deputada de Igualdade, Sol Agra, subliña que esta xornada forma parte dun proxecto que naceu ao redor da conmemoración do 25N, Día da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, mais que hoxe é unha «estratexia comunitaria consolidada que se desenvolve ao longo de todo o ano» ao longo da provincia, tanto en concellos, coma centros de ensino e outras entidades.
Segundo a deputada, esta xornada responde á «preocupación» da Área de Igualdade «ante o avance dos discursos negacionistas e das correntes reaccionarias, fascistas, que pretenden disfrazar o machismo como elección ou estilo de vida».