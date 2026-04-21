El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Presentación de 'Os libros durmidos' na Biblioteca Provincial da Deputación da Coruña

Biblioteca da Deputación de Coruña
Cedida

A Biblioteca Provincial da Deputación da Coruña desenvolve ao longo deste mes unha programación especial de actividades para celebrar o libro e a lectura, coincidindo co Día do Libro

Entre as propostas destaca a presentación de 'Os libros durmidos', unha obra creada por María Canosa e Laura Suárez que afonda na historia da Biblioteca e na riqueza dos seus fondos. O acto terá lugar este xoves 23 de abril, ás 18:30 horas, no segundo andar da sede da Biblioteca, situada na rúa Rego de Auga, 37, na Coruña, con entrada libre ata completar aforo.

Ademais da presentación, ese mesmo día organizarase unha visita guiada polos fondos máis singulares da Biblioteca, aberta ao público previa reserva de praza no teléfono 981 415 176 ou a través do correo electrónico biblioteca.info@dacoruna.gal.

Fecha Iniciojueves, 23 de abril de 2026 18:30

LugarSegundo andar da sede da Biblioteca

Dirección R. Riego de Agua, 37, 15001 A Coruña, España

