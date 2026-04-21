'Dibujantes de historias', charla con Manuel Marsol en la EASD Pablo Picasso

Charla Manuel Marsol en la EASD Captura de pantalla de X

Este viernes 24 de abril, a las 11.00 horas, el reputado ilustrador Manuel Marsol, estará dictando la charla 'Dibujantes de historia' en el salón de actos de la Escuela de Arte Superior de Diseño Pablo Picasso (EASD)ubicada en la calle Pelamios de A Coruña.

Marsol es un ilustrador reconocido internacionalmente por su estilo innovador en álbumes ilustrados. Entre otros logros, se le acredita el prestigioso Premio Internacional de Ilustración de la Feria del Libro de Bolonia.

Su arte, profundamente influenciado por la pintura, le ha llevado a impartir talleres y charlas en varias ciudades españolas, así como en ciudad de México, Shanghái, Chequia, Bélgica y Francia, entre otros lugares.

La charla está abierta a todo el público.