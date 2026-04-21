El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Agenda

Charla sobre tecnoloxía e sociedade impartida pola avoa viral xerada por IA, Iaia Visenta

Iaia Visenta, a avoa viral xerada por IA
Iaia Visenta, a avoa viral xerada por IA
Cortesía Afundación

A avoa viral xerada por IA, Iaia Visenta, e o seu creador, Manuel Rossel, impartirán unha charla sobre tecnoloxía e sociedade na Sede Afundación da Coruña.

A actividade, que forma parte do ciclo 'Educación Século XXI', contempla un encontro da Iaia con alumnado e docentes de centros educativos da Coruña.

A Iaia Visenta non é exactamente unha avoa: é un personaxe creado con intelixencia artificial (IA). Ten máis dun millón de seguidores en redes sociais e dá consellos sobre acoso escolar, educación, tecnoloxía e feminismo; tamén sobre a sociedade actual.   

Ela e o seu creador, o produtor audiovisual valenciano Manuel Rossell, impartirán a terceira das conferencias que o ciclo 'Educación Século XXI' dedica neste semestre á IA. Será o mércores 22 de abril no Auditorio da Sede de Afundación na Coruña ás 19.00 horas. A asistencia é de balde previa inscrición en Ataquilla.com

Dobre sesión

As actividades do ciclo 'Educación Século XXI' realízanse en dobre sesión. Os conferenciantes convidados reúnense de mañá con alumnado e docentes de ESO, bacharelato e ciclos formativos. Así sucederá tamén coa Iaia Visenta e Manuel Rossell. A conferencia con estudantes e profesorado do día 22 será a partir das 11 horas na Sede de Afundación. Xa ás 19 horas celébrase a conferencia aberta ao público xeral, cuxo título é 'Iaia Visenta: Instrucións para ser humano ditadas por unha avoa robot cun millón de seguidores'.

Fecha Iniciomiércoles, 22 de abril de 2026 19:00

LugarAuditorio de la sede de Afundación

Dirección Rúa Cantón Grande, 8, 15003 A Coruña, España

