Conferencia “Entrar en materia(s)”
A Delegación da Coruña do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) organizará o vindeiro mércores, 22 de abril, a conferencia “Entrar en materia(s)” que impartirán os arquitectos Antonio Raya, Cristóbal Crespo, Santiago Sánchez e Enrique Antelo, fundadores e socios do estudio VIER arquitectos. A charla celebrarase na sede do COAG Coruña (rúa Federico Tapia, 64) ás 19:00 horas.
O COAG Coruña explica que a obra de VIER arquitectos é o resultado dunha curiosidade que non busca o refuxio da forma ou o impacto, senón a certeza do espazo construído, sendo unha invitación a entender a arquitectura como un proceso vivo onde cada obra é antesala e ensaio da seguinte.
VIER arquitectos non entenden a arquitectura como unha disciplina teórica –ou retórica, senón como un exercicio de comprobación constante. Fronte ao concepto dominante que vincula a innovación e o coñecemento á investigación, VIER arquitectos prefire falar de experimentación. No seu caso, o experimento non é un paso previo ao proxecto, senón o proxecto en si mesmo, sendo a obra o seu laboratorio. É unha metodoloxía que foxe das fórmulas pechadas e discursos preestablecidos para buscar respostas na realidade física da obra. Trátase dunha sorte de investigación de campo que se retroalimenta na experiencia e o oficio, validándose a través do feito construtivo. Os seus arquitectos proxectan buscando a idea que ten que lanzar e estruturar todo o proxecto. A función, a luz e o espazo definen arquitecturas nas que os materiais e as técnicas aportan orde e rigor, prescindindo de todo o que lles resulta banal ou superfluo.
Os arquitectos do estudio manexan a técnica como oportunidade, sen conformarse co uso estándar dos sistemas, e sempre interesados en buscarlle as voltas aos materiais e aos procesos de fabricación e montaxe, enfrontando a estandarización como unha vía cara a singularidade e a eficiencia.
Os arquitectos de VIER explican que tratan a “luz natural como o material máis importante da arquitectura”, tan tanxible como o aceiro ou o formigón. Experimentan coa súa capacidade para dotar de texturas e atmosferas a espazos que nacen dunha estrita economía de medios.
Fronte á excesiva complexidade tecnolóxica, apostan pola sustentabilidade baseada no sentido común e a optimización do proceso. “A arquitectura debe ser intelixente de por si, precisando dun mínimo soporte mecánico para obter o confort. Experimentar é atopar ese equilibrio onde o orzamento non é un límite, senón un catalizador da creatividade”, sinalan desde o estudio.
VIER Arquitectos é un estudio con sede na Coruña, constituído polos arquitectos Antonio Raya, Cristóbal Crespo, Santiago Sánchez e Enrique Antelo, todos eles titulados pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña, centro no que ademais imparten docencia. Ao longo dunha traxectoria de máis de 30 anos, teñen desenvolvido unha produción diversa que abrangue desde a escala residencial ata a rehabilitación arquitectónica, equipamentos públicos e deportivos, intervencións urbanas e edificios industriais.
A súa obra foi publicada en revistas especializadas e ten recibido numerosos premios, consolidando unha traxectoria que defende a arquitectura como pensamento e experimentación que se constrúe e valida na propia realidade da obra.