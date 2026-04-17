Firma de libros de Carolina Iglesias

Carolina Iglesias Cedida

Marineda City celebrará el próximo 23 de abril, Día del Libro, con una firma de ejemplares de la primera novela de la comunicadora y humorista natural de Oleiros Carolina Iglesias. El encuentro con los lectores tendrá lugar a partir de las 19:30 horas en la planta 1 del centro comercial, en la zona de la Deportienda.

Durante el evento, los asistentes podrán acercarse para conocer a la autora y conseguir su ejemplar firmado de Para siempre es mucho tiempo, en una cita pensada para los amantes de la lectura y seguidores de la humorista gallega.

Con este tipo de propuestas, Marineda City refuerza su apuesta por acercar la cultura y el talento creativo a su público, ofreciendo actividades que combinan ocio, entretenimiento y experiencias para todos los visitantes.