Conferencia 'Envejecer sin hacerse viejo'

La conferencia abordará aspectos clave para promover un envejecimiento activo EC

A Coruña acogerá el próximo 21 de abril de 2026 una conferencia centrada en el envejecimiento saludable bajo el título “Envejecer sin hacerse viejo”. El evento está organizado por la Asociación Provincial Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de A Coruña y tendrá lugar a las 18:00 horas en el Sporting Club Casino de A Coruña.

El encargado de impartir la ponencia será el doctor Francisco Martelo Villar, presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia y especialista en cirugía plástica, reparadora y estética. Durante su intervención, se espera que aborde aspectos clave para promover un envejecimiento activo, saludable y con calidad de vida, un tema cada vez más relevante en una sociedad con una población progresivamente más longeva.

La conferencia está dirigida al público general, especialmente a personas interesadas en mejorar su bienestar físico y mental a medida que avanzan en edad. Iniciativas como esta buscan no solo informar, sino también fomentar hábitos saludables y una visión positiva del paso del tiempo