Debate sobre el futuro del mundo rural

Entrada de Hi Coruña Patricia G. Fraga

El futuro del mundo rural, los límites de la economía circular y las desigualdades que siguen marcando estos territorios centrarán la nueva sesión de “Érase una red”, que toma como punto de partida la novela Fosca para abrir un debate que va más allá de la literatura. HI Coruña (Av. Porto da Coruña, 3) acogerá este jueves 16 de abril a las 19:00 horas una nueva sesión del ciclo, que regresa con una propuesta que trasciende el ámbito literario para situarse en el terreno de la reflexión social y económica. La cita tendrá como eje Fosca, la novela de Inma Pelegrín, ganadora del Premio Lumen 2025, una obra que retrata un entorno rural marcado por la dureza, la memoria y los silencios. A partir de este universo narrativo, la conversación abordará cuestiones clave como la despoblación, la falta de servicios, la brecha de género o el papel real de la sostenibilidad en el campo. Junto a la autora participará Josefa de León, presidenta de Viratec, directora de Competitividad Estratégica en Agroamb y vocal del comité ejecutivo del Pacto Mundial de Naciones Unidas España. Su intervención permitirá trasladar el debate al plano práctico, analizando hasta qué punto los modelos actuales están transformando —o no— la realidad del rural, y quién se beneficia de ellos.

La tertulia, presentada por la escritora Silvia Salgado, combinará conversación en directo con público y la posterior grabación de un videopodcast, manteniendo el carácter abierto y transversal de este ciclo.Con esta nueva sesión, “Érase una red” refuerza su posicionamiento como un espacio en el que la literatura no solo se lee, sino que se utiliza para pensar el presente y cuestionar los discursos establecidos.

Sobre “Érase una red”

“Érase una red” es un ciclo de tertulias abiertas al público que conecta la literatura con el arte, la ciencia y la tecnología para fomentar el pensamiento crítico, el conocimiento compartido y el diálogo entre disciplinas.

La entrada es libre hasta completar aforo, previa inscripción (añadir enlace). Tras el encuentro presencial, la tertulia se convertirá en un videopodcast disponible en todas las plataformas digitales.