Ciclo “Otero Pedraio, arredor de nós”
Dentro do ciclo “Otero Pedraio, arredor de nós” o luns 13 de abril, ás 20:00 h, terá lugar a conferencia titulada Guía de Galicia de Ramón Otero Pedraio: o manual para descubrir un país, por Manuel Gago.
Otero Pedraio publicou en 1926 a súa primeira grande obra: a Guía de Galicia. Ao longo da súa vida, o polígrafo ourensán preparou catro edicións distintas que acompañaron os cambios da súa vida e as grandes transformacións da Galiza do século XX. Esta conferencia investiga as claves vitais e culturais que se agachan tras dunha das pezas fundamentais da nosa cultura. Máis alá do seu propósito como produto turístico, a Guía converteuse nun manual sentimental para varias xeracións de mozos galeguistas que descubriron o seu país a través dos ollos de don Ramón.
Manuel Gago é xornalista e profesor na USC.