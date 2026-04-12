Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Suscribete
Agenda

Ciclo “Otero Pedraio, arredor de nós”

Dentro do ciclo “Otero Pedraio, arredor de nós” o luns 13 de abril, ás 20:00 h, terá lugar a conferencia titulada Guía de Galicia de Ramón Otero Pedraio: o manual para descubrir un país, por Manuel Gago.

Otero Pedraio publicou en 1926 a súa primeira grande obra: a Guía de Galicia. Ao longo da súa vida, o polígrafo ourensán preparou catro edicións distintas que acompañaron os cambios da súa vida e as grandes transformacións da Galiza do século XX. Esta conferencia investiga as claves vitais e culturais que se agachan tras dunha das pezas fundamentais da nosa cultura. Máis alá do seu propósito como produto turístico, a Guía converteuse nun manual sentimental para varias xeracións de mozos galeguistas que descubriron o seu país a través dos ollos de don Ramón.

Manuel Gago é xornalista e profesor na USC.

Fecha Iniciolunes, 13 de abril de 2026 20:00

LugarAsociación cultural Alexandre Bóveda

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación