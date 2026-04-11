Falando a Boca Chea
Desde el 15 al 18 de Abril, el Fórum Metropolitano de A Coruña acoge el festival de narración oral Falando a Boca Chea, en el que narradores y narradoras desenvolverán diferentes espectáculos basados en la tradición oral y en los cuentos.
Los espectáculos tendrán lugar en el Auditorio a las 20.30 horas y serán los siguientes:
Miércoles 15, Cándido Pazó
Jueves 16, Dani Blanco
Viernes 17, María Pontragha y Miguelón Paz
Sábado 18, Avelino González
El precio de las entradas será desde 5,50 euros.
También habrá funciones gratuitas a las 19.00 horas en el vestíbulo:
-Jueves 16, Agregando
-Viernes 17, Colectivoces
-Sábado 18, Colectivo Cédoche a Palabra
Las funciones infantiles tendrán lugar a las 18:00 horas en la Biblioteca infantil:
-Jueves 16, Marta Ortíz
-Viernes 17, Ramiro Neira
Las entradas se podrán adquirir en: https://entradas.ataquilla.com/es/ventaentradas/resultados-busqueda?query=boca chea