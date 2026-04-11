Fórum Metropolitano Patricia G. Fraga

Desde el 15 al 18 de Abril, el Fórum Metropolitano de A Coruña acoge el festival de narración oral Falando a Boca Chea, en el que narradores y narradoras desenvolverán diferentes espectáculos basados en la tradición oral y en los cuentos.

Los espectáculos tendrán lugar en el Auditorio a las 20.30 horas y serán los siguientes:

Miércoles 15, Cándido Pazó

Jueves 16 , Dani Blanco

Viernes 17 , María Pontragha y Miguelón Paz

Sábado 18 , Avelino González

El precio de las entradas será desde 5,50 euros.

También habrá funciones gratuitas a las 19.00 horas en el vestíbulo:

- Jueves 16 , Agregando

- Viernes 17 , Colectivoces

- Sábado 18 , Colectivo Cédoche a Palabra

Las funciones infantiles tendrán lugar a las 18:00 horas en la Biblioteca infantil:

- Jueves 16 , Marta Ortíz

- Viernes 17 , Ramiro Neira

Las entradas se podrán adquirir en: https://entradas.ataquilla.com/es/ventaentradas/resultados-busqueda?query=boca chea