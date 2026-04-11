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Agenda

Falando a Boca Chea

Fórum Metropolitano
Fórum Metropolitano
Patricia G. Fraga

Desde el 15 al 18 de Abril, el Fórum Metropolitano de A Coruña acoge el festival de narración oral Falando a Boca Chea, en el que narradores y narradoras desenvolverán diferentes espectáculos basados en la tradición oral y en los cuentos.

Los espectáculos tendrán lugar en el Auditorio a las 20.30 horas y serán los siguientes:

Miércoles 15, Cándido Pazó

Jueves 16, Dani Blanco

Viernes 17, María Pontragha y Miguelón Paz

Sábado 18, Avelino González

El precio de las entradas será desde 5,50 euros.

También habrá funciones gratuitas a las 19.00 horas en el vestíbulo:

-Jueves 16, Agregando

-Viernes 17, Colectivoces

-Sábado 18, Colectivo Cédoche a Palabra

Las funciones infantiles tendrán lugar a las 18:00 horas en la Biblioteca infantil:

-Jueves 16, Marta Ortíz

-Viernes 17, Ramiro Neira

Las entradas se podrán adquirir en: https://entradas.ataquilla.com/es/ventaentradas/resultados-busqueda?query=boca chea

Fecha Iniciomiércoles, 15 de abril de 2026 20:30

Fecha Finsábado, 18 de abril de 2026 21:00

LugarFórum Metropolitano

Dirección Rúa Río de Monelos, 1, 15006 A Coruña, España

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