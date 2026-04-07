Proxección e coloquio: 'A terra por gañar. Unha historia do ecoloxismo galego'
O mércores, 8 de abril, ás 19:30 h, proxectaremos no noso local o documental 'A terra por gañar, unha historia do ecoloxismo galego', unha obra que narra a historia da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) desde a súa fundación en 1974. A peza ofrece unha ollada profunda ao impacto do movemento ecoloxista galego e ás agresións ambientais sufridas desde o inicio da sociedade industrial.
Tras a proxección, haberá un coloquio con Alberte Sánchez, ex-secretario xeral de ADEGA que compartirá a súa experiencia na defensa da Terra e analizará como os conflitos locais se converteron en desafíos globais.