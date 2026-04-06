Ciclo Compaxinadas | Sara Barquinero
O ciclo COMPAXINADAS organizado pola UIMP Galicia e a Fundación Luis Seoane celebra a súa segunda edición na que, unha vez máis, destacadados autores falarán dos seus últimos traballos nunha serie de encontros abertos ao público conducidos por Javier Pintor.
Sara Barquinero (Zaragoza, 1994) é doutora en Filosofía. Publicou a novela curta Terminal (2020) e as novelas Estaré sola y sin fiesta (Lumen, 2021) e Los Escorpiones (Lumen, 2024), elixida Mellor Novela en español de 2024 por El Mundo, un dos mellores libros do ano segundo Babelia, ABC, Vogue, Elle, Infobae e Librotea, e Mejor Libro de ficción do ano pola Asociación de Librarías de Madrid, ademais de finalista dos premios Finestres e Memorial Silverio Cañada. La chica más lista que conozco (Lumen, 2026) é a súa última novela.