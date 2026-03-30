Presentación do libro “Que bonitas son as ondas radiofónicas. 30 anos de CUAC FM”
A librería Lume da Coruña convértese o martes 31 de marzo, ás 18.30 horas, nun novo escenario para celebrar os 30 anos de CUAC FM. A radio comunitaria da cidade presenta alí o seu libro “Que bonitas son as ondas radiofónicas. 30 anos de CUAC FM”, unha obra coral que percorre tres décadas de historia, voces e frecuencias desde a Zapateira.
O volume, editado grazas ao convenio “Ondas Comunitarias” entre a Concellaría de Cultura e Turismo do Concello da Coruña e CUAC FM, reúne textos de moitas das persoas que pasaron polo micrófono ou que deixaron a súa pegada na emisora ao longo destes anos. Pero hai unha colaboración que sorprendeu a todo o mundo: a do xornalista Iñaki Gabilondo, que asina un dos capítulos do libro nun xesto que, segundo a propia emisora, vai facer historia na travesía de CUAC FM.
O libro xa foi presentado o pasado 30 de decembro no Circo de Artesáns nun acto que congregou socias e socios, fundadores, autoridades e persoas vinculadas á emisora durante décadas. Agora, a librería Lume, na rúa Fernando Macías, ofrece a oportunidade de achegarse á obra nun espazo íntimo e pensado para os amantes da cultura e da palabra. Será o martes 31 de marzo ás 18:30 horas, pensando nos fans do Dépor que están a 5 minutos do estadio.
Entre as e os autores desta obra colectiva podemos destacar tamén a Nacho Carretero, autor da novela Fariña, a Xurxo Souto, a escritora, divulgadora e cantante Estíbaliz Espinosa, a actriz Lucía Veiga, ao humorista Víctor Grande, aos locutores Teba Chacón e Fernando Molezún... En total participaron na otra setenta e sete persoas. Todo un luxo para un proxecto humilde que se inaugurou un 27 de marzo de 1996.