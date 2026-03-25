Conferencia José Suárez, a viaxe como ideal de vida
O xoves 26 de marzo, ás 19:30 horas, a Asociación Cultural Alexandre Bóveda organiza unha palestra arredor da figura de José Suárez (Allariz, 1902 – A Garda, 1974), o fotógrafo homenaxeado pola Real Academia Galega de Belas Artes no Día das Artes Galegas 2026. O encontro contará coa intervención do seu sobriño, Xosé Luís Suárez Canal.
A xornada servirá para profundar na traxectoria artística dun autor esencial para entender a testemuña visual da Galiza do século XX. Xosé Luís Suárez Canal, quen foi comisario da destacada mostra Uns ollos vivos que pensan, achegaranos á visión de Suárez, para quen a fotografía non era unha simple captura, senón un xeito de explicar, transformar e expresar a realidade a través dunha linguaxe de seu.
