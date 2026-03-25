El Ideal Gallego Fundado en 1917

Conferencia José Suárez, a viaxe como ideal de vida

José Suárez, fotógrafo
Cedida

O xoves 26 de marzo, ás 19:30 horas, a Asociación Cultural Alexandre Bóveda organiza unha palestra arredor da figura de José Suárez (Allariz, 1902 – A Garda, 1974), o fotógrafo homenaxeado pola Real Academia Galega de Belas Artes no Día das Artes Galegas 2026. O encontro contará coa intervención do seu sobriño, Xosé Luís Suárez Canal.

A xornada servirá para profundar na traxectoria artística dun autor esencial para entender a testemuña visual da Galiza do século XX. Xosé Luís Suárez Canal, quen foi comisario da destacada mostra Uns ollos vivos que pensan, achegaranos á visión de Suárez, para quen a fotografía non era unha simple captura, senón un xeito de explicar, transformar e expresar a realidade a través dunha linguaxe de seu.

Máis información e inscripcións na web da asociación.

Fecha Iniciojueves, 26 de marzo de 2026 19:30

LugarAsociación Cultural Alexandre Bóveda

Dirección R. San Andrés, 36, 1, 15003 A Coruña, España

