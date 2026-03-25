El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Conferencia “Gallaecia no ocaso de Roma: unha provincia de intelectuais"

Diego Piay Augusto
DA

O xoves 26 de marzo ás 20:00 horas terá lugar en Portas Ártabras unha conferencia pronunciada polo arqueólogo e profesor de Historia Antiga da Universidade de Oviedo, Diego Piay Augusto, titulada: “Gallaecia no ocaso de Roma: unha provincia de intelectuais".

A través da análise conxunta das fontes textuais e o rexistro arqueolóxico, esta intervención propón valorar ata que punto Gallaecia foi un espazo periférico ou, pola contra, un foco activo de produción intelectual e poder.

Entrada libre ata completar aforamento.

Fecha Iniciojueves, 26 de marzo de 2026 20:00

LugarPortas Ártabras

Dirección Rúa Sinagoga, 22, 15001 A Coruña, España

