Presentación de 'Ensaios sobre o efémero'
O mércores 25 de marzo, ás 19:30 horas, Vítor Vaqueiro presentará na Agrupación Cultural Alexandre Bóveda a súa nova obra Ensaios sobre o efémero, publicado por Galaxia.
Vítor Vaqueiro é unha das figuras máis polifacéticas das nosas letras: poeta recoñecido cos premios Esquío e da Crítica, novelista, ensaísta e un dos grandes estudosos da nosa etnografía, ademais de profesor de Fotografía. Nesta ocasión, preséntanos un volume de relatos estruturados en tres agrupamentos —“Anais”, “Biografías” e “Relatorios”— que percorren unha ampla singradura pola Historia. A obra está protagonizada por personaxes tanto ficticios como reais de culturas diversas: desde a Antigüidade clásica ata operarios da Terra Chá, pasando por construtores de pontes sobre o East River, mitoloxías bíblicas ou figuras como a almiranta Isabel Barreto.
Podes inscribirte respondendo a este correo ou na web: