Aprendiendo a incluir Fundación María José Jove Cedida

La Fundación María José Jove (FMJJ) y COGAMI organizan por cuarto año consecutivo la jornada de sensibilización “Aprendiendo a Incluir”, una iniciativa que en esta edición estará centrada en el acceso al empleo de las personas con discapacidad. El encuentro se celebrará en la sede de la FMJJ el 15 de abril y abordará la transición del ámbito educativo al mercado laboral.

Bajo el lema “De la educación al empleo: construyendo oportunidades reales”, la jornada tendrá un enfoque eminentemente práctico y reunirá a entidades especializadas en la inserción laboral de personas con discapacidad. Además, contará con la participación de profesionales que compartirán en primera persona su experiencia en el acceso y desarrollo dentro del mercado de trabajo.

La jornada se estructurará en dos sesiones diferenciadas: una sesión matinal, dirigida al alumnado del CPR Agarimo, del CEE Nosa Señora do Rosario y de Down Coruña y una sesión de tarde abierta al público, con entrada gratuita previa inscripción a través de la web de la FMJJ: www.fundacionmariajosejove.org