Conferencia 'Prado Extendido en femenino'

El Museo de Belas Artes da Coruña en colaboración con el Museo Nacional del Prado acoge la primera de las conferencias del ciclo “Prado Extendido en femenino”, a cargo de Natalia del Río, Jefa de Servicio de Educación del Museo Nacional del Prado, quien será la persona encargada de inaugurar las charlas de “Prado Extendido en Femenino” en el salón de actos del museo el próximo día 25 de marzo a las 19:30 horas.

Este ciclo parte de la tercera edición de “El Prado en femenino” que se traslada al siglo XVIII para descubrir el legado de la reina Isabel de Farnesio (1692-1766), quien contribuyó significativamente al engrandecimiento de la Colección Real. Este relevante itinerario, dirigido por la profesora Noelia García Pérez en el que, a través de 45 obras -dos de las cuales están habitualmente depositadas en la Universidad de Zaragoza y en la Embajada de España en Londres-, se invita a conocer nuevos relatos protagonizados por una de las principales promotoras artísticas del siglo XVIII en Europa.