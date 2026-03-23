Conferencia “A fotografía de José Suárez no seu contexto”
Co gallo do “Día das Artes Galegas 2026” dedicado nesta edición ao fotógrafo e cineasta José Suárez, o vindeiro martes 24 de marzo ás 19:30 horas terá lugar na Academia a conferencia “José Suárez no seu contexto” que será impartida por Manuel Sendón, charla na que se realizará un percorrido pola fotografía de Suárez nos anos 30 en diálogo coas vangardas fotográficas (Nova Obxectividade, Nova Visión e constructivismo ruso), e cos traballos de Ksado e Ruth Matilda Anderson.
A súa fotografía nos anos 50 e 60 en relación coa obra de Virxilio Vieitez, Henri Cartier-Bresson, Werner Bischof e Tony Ray-Jones.