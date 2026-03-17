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Agenda

Presentación del libro 'Amigdala'

Jaime Borja
Jaime Borja
EC

La librería Arenas acoge el viernes 20 de marzo a las 20.00 horas la presentación del libro 'Amigdala' de Jaime Borja en el Sporting Club Casino de La Coruña. 

En el acto participarán Manuel Santiago Arenas Roca, editor, librero y gestor cultural y Mark Zbigniew Guscin, escritor, historiador, licenciado en filología clásica y doctor en historia por la Universidad de Manchester además de traductor y profesor de idiomas. 

La entrada será libre hasta completar el aforo. 

Fecha Inicioviernes, 20 de febrero de 2026 20:00

LugarSporting Club Casino de La Coruña

Dirección Rúa Real, 83, 15003 A Coruña, España

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