Agenda

Masterclass Internacional “Física de Partículas coas Mans”

Campus de Elviña, donde se encuentra la Facultad de Derecho | j. alborés
Campus de Elviña
Javier Alborés

Por terceiro ano consecutivo, o grupo de investigación en Física e Tecnología Nuclear e de Altas Enerxías (FiTNAE) da Universidade da Coruña, organiza na Facultade de Ciencias a Masterclass Internacional “Física de Partículas coas Mans”, unha iniciativa que se celebra en colaboración co Grupo Internacional de Divulgación de Física de Partículas (IPPOG) e coa Organización Europea para a Investigación Nuclear (CERN).

A actividade terá lugar o vindeiro martes, 17 de marzo, na Facultade de Ciencias (Campus da Zapateira), en horario de 10:00 a 17:00 horas e está dirixida a estudantes de 2º de Bacharelato de centros educativos de Galicia. Nesta edición participarán 66 alumnas e alumnos procedentes de once centros, que poderán mergullarse nunha experiencia científica que simula o traballo real das persoas investigadoras en física de partículas.

Fecha Iniciomartes, 17 de marzo de 2026 10:00

LugarFacultad de Ciencias

Dirección La Coruña, España

