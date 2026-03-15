Masterclass Internacional “Física de Partículas coas Mans”
Por terceiro ano consecutivo, o grupo de investigación en Física e Tecnología Nuclear e de Altas Enerxías (FiTNAE) da Universidade da Coruña, organiza na Facultade de Ciencias a Masterclass Internacional “Física de Partículas coas Mans”, unha iniciativa que se celebra en colaboración co Grupo Internacional de Divulgación de Física de Partículas (IPPOG) e coa Organización Europea para a Investigación Nuclear (CERN).
A actividade terá lugar o vindeiro martes, 17 de marzo, na Facultade de Ciencias (Campus da Zapateira), en horario de 10:00 a 17:00 horas e está dirixida a estudantes de 2º de Bacharelato de centros educativos de Galicia. Nesta edición participarán 66 alumnas e alumnos procedentes de once centros, que poderán mergullarse nunha experiencia científica que simula o traballo real das persoas investigadoras en física de partículas.