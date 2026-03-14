Presentación de 'O rei sabio'
O luns 16 de marzo ás 20.00 horas, a Asociación Cultural Alexandre Bóveda acolle a presentación de O Rei Sabio, de Simon R. Doubleday. Esta obra, editada polo Servizo de Publicacións da USC, inaugura a colección Kátaba de temas medievais e supón a primeira tradución a unha lingua allea ao inglés do orixinal publicado en 2015.
Non se trata dunha simple tradución, senón dunha revisión profunda na que o autor afonda nos elementos vinculados a Galiza. A obra ofrece unha fermosa biografía de Afonso X, o "rei filósofo", cuxa fascinación pola cultura islámica deixou unha pegada indeleble na civilización occidental e facilitou o camiño cara ao Renacemento europeo.
No coloquio abordaranse cuestións relativas ao medievo e os retos da arte de verter un texto histórico a outra lingua. Ao remate, poderanse adquirir exemplares asinados polo autor e polo tradutor.
