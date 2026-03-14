El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Presentación de 'O rei sabio'

Agrupación Cultural Alexandre Bóveda
O luns 16 de marzo ás 20.00 horas, a Asociación Cultural Alexandre Bóveda  acolle a presentación de O Rei Sabio, de Simon R. Doubleday. Esta obra, editada polo Servizo de Publicacións da USC, inaugura a colección Kátaba de temas medievais e supón a primeira tradución a unha lingua allea ao inglés do orixinal publicado en 2015.

Non se trata dunha simple tradución, senón dunha revisión profunda na que o autor afonda nos elementos vinculados a Galiza. A obra ofrece unha fermosa biografía de Afonso X, o "rei filósofo", cuxa fascinación pola cultura islámica deixou unha pegada indeleble na civilización occidental e facilitou o camiño cara ao Renacemento europeo.

No coloquio abordaranse cuestións relativas ao medievo e os retos da arte de verter un texto histórico a outra lingua. Ao remate, poderanse adquirir exemplares asinados polo autor e polo tradutor.

Podes inscribirte na web da entidade:

Fecha Iniciolunes, 16 de marzo de 2026 20:00

LugarAgrupación Cultural Alexandre Bóveda

Dirección R. San Andrés, 36, 1, 15003 A Coruña, España

