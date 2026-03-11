Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Hi Coruña conecta menopausia, salud y literatura

Inauguración de Hi Coruña
Evento en Hi Coruña
Patricia G. Fraga

El espacio de HI Coruña acogerá este jueves 12 de marzo a las 19.00 el episodio 12 de Érase una red, el ciclo de tertulias que conecta literatura, ciencia y tecnología para fomentar el pensamiento crítico y el diálogo entre disciplinas.

Bajo el título Diario de una mudanza, este encuentro estará dedicado a reflexionar sobre una etapa clave en la vida de las mujeres: el climaterio y la menopausia. La conversación tomará como punto de partida la obra homónima de la escritora argentina Inés Garland, un texto de prosa incisiva y elegante que pone palabras a los silencios que durante décadas han rodeado este proceso vital.

Salud, tecnología y narrativa se entrelazarán en una tertulia que abordará el cuerpo, el tiempo y el cambio desde distintas perspectivas, así como el creciente interés médico, mediático y empresarial por una etapa que durante mucho tiempo permaneció invisibilizada y que hoy comienza a situarse en el centro de la conversación pública.

La sesión estará moderada y presentada por la escritora Silvia Salgado, que tenderá un puente de diálogo entre dos invitadas de referencia en sus respectivos ámbitos: Carol Strate, especialista en ginecología y responsable del proyecto Alumbra Mujer, y Shaila Calvo, responsable de eSalud en Gradiant. El centro tecnológico Gradiant lleva a cabo diferentes proyectos de investigación y desarrollo en el uso de datos e inteligencia artificial aplicados al ámbito sanitario, explorando nuevas soluciones tecnológicas para mejorar la atención y el bienestar de las personas.

En este episodio, Érase una red propone una conversación abierta sobre investigación, bienestar y conocimiento en torno a la menopausia, invitando al público a atravesar uno de los grandes tabúes sociales desde la palabra, la ciencia y la tecnología.

Fecha Iniciojueves, 12 de marzo de 2026 19:00

LugarHi Coruña

Dirección Av. Porto da Coruña, La Coruña, España

Mapa de ubicación