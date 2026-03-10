Presentación de 'Ondinas y misterios'

Presentación en el Sporting Club Casino Germán Barreiros

Mercedes Soneira López presenta en el Sporting Club Casino de A coruña su libro 'Ondinas y misterios'. Será el viernes 13 de marzo, a las 20.00 horas.

En el acto estarán Manuel Santiago Arenas Roca, editor de Publicaciones Arenas, que lanza la obra, librero y gestor cultural, Dolores Vázquez Blanco, periodista, y Luis Anguita Juega, escritor y fiscal en la Fiscalía Provincial de A Coruña.

La entrada es libre hasta completar el aforo y se pueden reservar ejemplares en el teléfono 981 22 24 42.