Presentación de 'Ondinas y misterios'

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Germán Barreiros

Mercedes Soneira López presenta en el Sporting Club Casino de A coruña su libro 'Ondinas y misterios'. Será el viernes 13 de marzo, a las 20.00 horas.

En el acto estarán Manuel Santiago Arenas Roca, editor de Publicaciones Arenas, que lanza la obra, librero y gestor cultural, Dolores Vázquez Blanco, periodista, y Luis Anguita Juega, escritor y fiscal en la Fiscalía Provincial de A Coruña. 

La entrada es libre hasta completar el aforo y se pueden reservar ejemplares en el teléfono 981 22 24 42.

Fecha Inicioviernes, 13 de marzo de 2026 20:00

LugarSporting Club Casino

Dirección Rúa Real, 83, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación