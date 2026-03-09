Conferencia sobre el impacto en la economía de la guerra en Irán

Hotel NH Collection A Coruña Finisterre EC

El próximo encuentro de Diálogos para el Desarrollo se celebrará en A Coruña el martes 10 de marzo. Los invitados a este nuevo encuentro serán el economista y exministro de Industria, Turismo y Comercio de España, Miguel Sebastián, y el exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España, Jose Manuel García-Margallo, quienes analizarán el contexto geopolítico actual tras el estallido de la guerra en Irán y ofrecerán su punto de vista sobre el impacto del primer año de presidencia de Donald Trump.

El encuentro, organizado por Management Activo y patrocinado por Cajamar, Solunion y VB Travel Group, se celebrará a las 13:00 horas en el Hotel NH Collection A Coruña Finisterre.

Miguel Sebastián, economista y exministro de Industria y Turismo de España, analizará la economía mundial de cara a 2026 y cuestionará los riesgos geopolíticos que tendrá que hacer frente. Asimismo, abordará la posibilidad de una marcha atrás en las políticas climáticas. En el ámbito europeo, reflexionará sobre la tibia recuperación económica de la Unión Europea, marcada en parte por el aumento del gasto en defensa, y pondrá en duda si el Plan Draghi ha perdido fuerza como motor de crecimiento para evitar el estancamiento económico.

En su intervención, Jose Manuel García-Margallo analizará los retos que debe afrontar el orden liberal internacional, planteando la necesidad de reconsiderar sus bases ante la escalada del conflicto bélico en Irán. Destacará, a su vez, el papel que Europa debe desempeñar en el mundo que viene, evaluando su capacidad para asumir liderazgo y responder a los nuevos desafíos geopolíticos. Al mismo tiempo, abordará los problemas estructurales de la economía española, examinando las estrategias necesarias para fortalecer el crecimiento, mejorar la competitividad y garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Al dar por finalizadas las ponencias de cada invitado, se dispondrá de un tiempo dedicado a compartir conclusiones y debatir cuestiones relativas a las estrategias específicas para lograr aliviar la carga fiscal y reducir la complejidad burocrática para las pequeñas y medianas empresas, así como medidas para impulsar su competitividad en el mercado global.

Asimismo, los ponentes abordarán los retos y oportunidades del tejido empresarial de A Coruña en el contexto actual.