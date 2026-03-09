Mi cuenta

Agenda

Conferencia “As alternativas: Elizabeth Denby en Londres e Halina Skibniewska en Varsovia"

Acto en Belas Artesdocumental %u2018Cardoña. Fotos a 7 pesetas%u2019. El acto contó con la participación del director de la cinta Carlos Lorenzo y de los fotógrafos Xurxo Lobato y Xoan Piñón.
EC

Remata o Ciclo “Vivenda colectiva s. XX: A Revolución Social”, actividade coordinada por Luz Paz Agras composta por 4 conferencias e encadrada nos “Martes das Artes”.

A derradeira conferencia do Ciclo terá lugar ás 19:30 horas o vindeiro martes 10 de marzo na que as arquitectas Miriam Moldes Montes e Noelia Vázquez Abelenda  impartirán a charla titulada “As Alternativas: Elizabeth Denby en Londres e Halina Skibniewska en Varsovia” na realizarán unha descrición sobre a obra da arquitecta inglesa Elizabeth Denby, figura clave no desenvolvemento de vivenda colectiva para a clase obreira, e da arquitecta polaca Halina Skibniewska, primeira deseñadora de vivendas independentes para persoas discapacitadas.

Todos os actos do ciclo terán lugar ás 19:30 horas no Salón de Actos da Real Academia Galega de Belas Artes (Praza Pintor Álvarez de Sotomayor, 1. A Coruña) con entrada libre ata completar capacidade.

Os ”Martes das Artes” están patrocinados pola Xunta de Galicia; Deputación da Coruña; Concello da Coruña, vicepresidencia da Deputación de Lugo e a Deputación de Ourense

Fecha Iniciomartes, 10 de marzo de 2026 19:30

LugarSalón de Actos da Real Academia Galega de Belas Artes

Dirección La Coruña, España

