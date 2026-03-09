"Con ojos de mujer: 8-M en perspectiva. Jornada del Día de la Mujer"

Jornada por el día de la mujer

La Asociación Amas de Casa Consumidores y Usuarios de A Coruña programa una actividad conmemorando el 8-M. En colaboración con la Asociación Empresarias de A Coruña (AECO), la jornada lleva el título "Con ojos de mujer: 8-M en perspectiva. Jornada Día de la Mujer".

El programa incluirá las intervenciones de Regla Dávila Caballero, directora de área de Bienestar social, Participación e Igualdad de A Coruña, Ana Isabel Ulloa Lobeiras, presidenta de la Asociación de Empresarias de A Coruña y de Ecos do Sur, Nestor Vázquez Agra, médico e investigador clínico en la Unidad de Riesgo Cardiovascular e Hipertensión del CHUS y miembro de la Sociedad Gallega de Hipertensión, Rosa Cela Otero Raña, presidenta de la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, Elena Maison Díaz de la Rocha, coordinadora del Servicio Jurídico y Programas de Género en Ecos do Sur y autora del blog "No me llames loca, llámame reina", y Antón Cruces Sande, médico e investigador de la Unidad de Riesgo Cardiovascular e Hipertensión del CHUS y miembro de la Sociedad Gallega de Hipertensión.

La jornada se desarrollará el martes, 10 de marzo, a las 18.00 horas, en el salón de actos del Sporting Club Casino de A Coruña (calle Real, 83).