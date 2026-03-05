Presentación da guía docente 'Axúdeme a cantar' de Renée DePalma
A sede da Cántigas da Terra acollerá este sábado, 7, unha nova actividade arredor da cultura tradicional galega coa participación de Renée DePalma, quen dará a coñecer a súa publicación “Axudádeme a Cantar”, unha guía docente pensada para traballar nas aulas o patrimonio musical e literario de Galicia.
Baixo o lema “As Cántigas de Primavera resoan de novo”, o encontro terá lugar ás 12:15 horas na sede da entidade coruñesa e busca achegar ao público e ao ámbito educativo unha ferramenta que promove o coñecemento e a conservación da tradición oral galega.
A guía “Axudádeme a Cantar” está orientada ao profesorado e ao alumnado, co obxectivo de educar e concienciar sobre a importancia do patrimonio cultural de Galicia, empregando a música e a literatura popular como ferramentas pedagóxicas. A obra propón actividades e recursos didácticos que facilitan a transmisión destas tradicións ás novas xeracións.