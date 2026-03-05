Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Presentación da guía docente 'Axúdeme a cantar' de Renée DePalma

Reneé DePalma y José Antonio Orosa
Reneé DePalma 
Patricia G. Fraga

A sede da Cántigas da Terra acollerá este sábado, 7, unha nova actividade arredor da cultura tradicional galega coa participación de Renée DePalma, quen dará a coñecer a súa publicación “Axudádeme a Cantar”, unha guía docente pensada para traballar nas aulas o patrimonio musical e literario de Galicia.

Baixo o lema “As Cántigas de Primavera resoan de novo”, o encontro terá lugar ás 12:15 horas na sede da entidade coruñesa e busca achegar ao público e ao ámbito educativo unha ferramenta que promove o coñecemento e a conservación da tradición oral galega.

A guía “Axudádeme a Cantar” está orientada ao profesorado e ao alumnado, co obxectivo de educar e concienciar sobre a importancia do patrimonio cultural de Galicia, empregando a música e a literatura popular como ferramentas pedagóxicas. A obra propón actividades e recursos didácticos que facilitan a transmisión destas tradicións ás novas xeracións.

Fecha Iniciosábado, 7 de marzo de 2026 12:12

LugarCántigas da Terra

Dirección R. Ángel Rebollo, 55, 15002 A Coruña, España

