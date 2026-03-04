“Conversas con... Mulleres xornalistas” acto del pasado 8M

El área de Deportes de la Diputación de A Coruña organiza el próximo jueves, 5 de marzo, la III Jornada sobre la Brecha de Género en el Deporte, una iniciativa enmarcada en las actividades del Día Internacional de la Mujer que busca analizar las desigualdades que aún persisten en el ámbito deportivo y avanzar hacia una práctica más igualitaria.

La jornada se celebrará a partir de las 19.00 horas en el salón de actos del INEF/INEF de Bastiagueiro y reunirá la profesionales de diferentes ámbitos para reflexionar sobre los retos específicos que afrontan las mujeres en el deporte y compartir conocimientos y experiencias que contribuyan a reducir la brecha de género.

Jornada para analizar la brecha de género en el deporte en el marco del 8M Cedido

El diputado de Deportes, Antonio Leira, destacó que "el deporte es fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria, pero aún existen importantes desigualdades en visibilidad, oportunidades y reconocimiento que debemos seguir corrigiendo". Finca subrayó que "desde la Diputación trabajamos para impulsar el deporte femenino y para garantizar que niñas y mujeres tengan las mismas oportunidades de acceso, participación y desarrollo en todos los niveles".

El programa se abrirá a las 19.00 horas con la presentación a cargo de la periodista deportiva Lucía Dávila. A continuación, la profesora de la Universidad de Vigo e investigadora del CIDEGA Marian Fernández Villarino impartirá el taller formativo "La biología de la mujer y el entrenamiento deportivo. El principio de individualización", centrado en la importancia de adaptar la preparación a las características fisiológicas femeninas.

A partir de las 19.45 horas tendrá lugar una mesa redonda con protagonistas de diferentes ámbitos del deporte: la árbitra y exjugadora del Deponer Abanca Miriam Ríos; el entrenador del BAXI Ferrol, Lo leí López; la psicóloga del deporte y entrenadora de atletismo Mado González; y la jugadora del Marineda Hockey patines y fisioterapeuta Alejandra Martín. El debate abordará cuestiones como la visibilidad del deporte femenino, el acceso a responsabilidades técnicas y directivas, las condiciones de trabajo y los retos pendientes para avanzar hacia una igualdad real.

Antonio Leira animó a la participación en la jornada, abierta al público, y señaló que "el 8M es una oportunidad para reflexionar, pero también para actuar. Nuestro objetivo es que la igualdad en el deporte no sea una reivindicación puntual, sino un compromiso de las instituciones y de toda la sociedad durante todo el año".