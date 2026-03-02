Conferencia “Galicia no mapa: os proxectos de José Antonio Corrales"

Real Academia Galega de Belas Artes Real Academia Galega de Belas Artes

Prosigue el Ciclo “Vivienda colectiva s.XX: La Revolución Social”, actividad coordinada por Luz Paz Erías compuesta por 4 conferencias y encuadrada en los “Martes de las Artes”.

La tercera conferencia del Ciclo tendrá lugar a las 19:30 horas el próximo martes 3 de marzo en la que los arquitectos Patricia Sabín Díaz y Enrique M. Blanco Lorenzo. impartirán la charla titulada “Galicia en el mapa: Los proyectos de José Antonio Corrales”, en la que se realizará una descripción sobre la obra en galicia del Premio Nacional de Arquitectura José Antonio Corrales.

Todos los actos del ciclo tendrán lugar a las 19:30 horas en el Salón de Actos de la Real Academia Gallega de Bellas Artes (Plaza Pintor Álvarez de Sotomayor, 1. A Coruña) con entrada libre hasta completar capacidad.

Los ”Martes de las Artes” están patrocinados por la Xunta de Galicia; Diputación de A Coruña; Ayuntamiento de A Coruña, vicepresidencia de la Diputación de Lugo y la Diputación de Ourense