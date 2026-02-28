Beethoven EC

El Club de Leones La Coruña Decano, profundamente comprometido con la realidad social que viven muchas familias, organiza el miércoles 25 de marzo a las 19.00 horas la conferencia “Una Tarde con Beethoven”, una conferencia-concierto solidaria cuyo fin es recaudar fondos para el Banco de Alimentos de la Provincia de A Coruña, dentro del programa de Afundación Cultura por Alimentos.

Durante una hora y media se adentraran en la vida fascinante de Ludwig van Beethoven, un genio que, desafiando el silencio impuesto por la sordera, fue capaz de crear algunas de las obras más sublimes de la historia de la música. Un viaje emocionante por la biografía de un hombre extraordinario que transformó la adversidad en belleza eterna.

El público podrá disfrutar de un magnífico recital de piano, a cargo de varios pianistas, con más de diez obras y fragmentos que incluyen sonatas, conciertos, cuartetos y sinfonías, interpretados en vivo para hacer vibrar cada emoción.

Una experiencia única donde música y solidaridad se dan la mano.

Entradas en: https://pago.ataquilla.com/...