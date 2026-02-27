Mi cuenta

Agenda

Presentación del libro 'El amor de Ella'

El martes 3 marzo a las 18:00 horas la Asociación Amas de Casa Consumidores y Usuarios de A Coruña, comienza con las actividades conmemorando el 8M- Día Internacional de los derechos de las Mujeres, poniendo en valor y promoviendo los logros de la Mujer en la sociedad.

Para se llevará a cabo lapresentación del libro "El Amor de Ella"(palabras de niña corazón de Mujer) .

Será en el salón de actos del Sporting Club Casino de A Coruña

Al finalizar habrá una actuación musical al "piano" por Lucas.

Fecha Iniciomartes, 3 de marzo de 2026 18:00

LugarSporting Club Casino

Dirección Rúa Real, 83, 15003 A Coruña, España

