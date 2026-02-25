Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

A Coruña lembra a Antón Vilar Ponte no 90 aniversario do seu pasamento

El Sellier Film Fest se iba a celebrar en el Circo de Artesanos
El Sellier Film Fest se iba a celebrar en el Circo de Artesanos
Pedro Puig

A cidade da Coruña acollerá un acto de homenaxe a Antón Vilar Ponte con motivo do 90 aniversario do seu falecemento, o vindeiro 3 de marzo no Circo de Artesáns ás 19.30h. A iniciativa está organizada pola Agrupación Cultural Alexandre Bóveda e polo coro Cántigas da Terra, entidade que o propio Vilar Ponte chegou a presidir entre 1927 e 1929.

A Coruña lembra a Antón Vilar Ponte no 90 aniversario do seu pasamento
A Coruña lembra a Antón Vilar Ponte no 90 aniversario do seu pasamento

Nado en Viveiro en 1881, foi unha figura clave do galeguismo, impulsor das Irmandades da Fala, director de A Nosa Terra e membro da Real Academia Galega. Deputado nas Cortes da II República e autor de Nacionalismo gallego. Nuestra afirmación regional, Vilar Ponte deixou unha pegada fonda na cultura e na conciencia política de Galicia.

O acto servirá para reivindicar a súa memoria e actualizar o seu legado noventa anos despois da súa morte na cidade herculina.

Fecha Iniciomartes, 3 de marzo de 2026 19:30

LugarCirco de Artesanos

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación