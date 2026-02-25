A Coruña lembra a Antón Vilar Ponte no 90 aniversario do seu pasamento
A cidade da Coruña acollerá un acto de homenaxe a Antón Vilar Ponte con motivo do 90 aniversario do seu falecemento, o vindeiro 3 de marzo no Circo de Artesáns ás 19.30h. A iniciativa está organizada pola Agrupación Cultural Alexandre Bóveda e polo coro Cántigas da Terra, entidade que o propio Vilar Ponte chegou a presidir entre 1927 e 1929.
Nado en Viveiro en 1881, foi unha figura clave do galeguismo, impulsor das Irmandades da Fala, director de A Nosa Terra e membro da Real Academia Galega. Deputado nas Cortes da II República e autor de Nacionalismo gallego. Nuestra afirmación regional, Vilar Ponte deixou unha pegada fonda na cultura e na conciencia política de Galicia.
O acto servirá para reivindicar a súa memoria e actualizar o seu legado noventa anos despois da súa morte na cidade herculina.