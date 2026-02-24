Sporting Club Casino| Patricia G. Fraga

El viernes 27 de febrero, el Sporting Club Casino de A Coruña será escenario de la presentación del libro 'La Guerra Civil que vino de África', obra del escritor e historiador Joaquín Rivera Chamorro.

El acto comenzará a las 19:30 horas en la sala de la tercera planta del o edificio situado en la calle Real, 83. Durante la presentación intervendrá Juan Granados Loureda, inspector de Educación, escritor e historiador, quien acompañará al autor en un diálogo sobre el contenido y las claves históricas de la obra.

El libro analiza el papel de África y de los generales que protagonizaron el alzamiento militar en el inicio de la Guerra Civil española, abordando el contexto político y militar que influyó en la transformación del Ejército español. Rivera Chamorro, también divulgador histórico, profundiza en los antecedentes y consecuencias de este periodo crucial de la historia contemporánea.

La entrada será libre hasta completar aforo. Además, los interesados podrán reservar ejemplares a través de la librería Libreros Arenas, que colabora en el evento.