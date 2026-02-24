Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Presentación del libro 'La Guerra Civil que vino de África'

Foto del semáforo entre el Sporting Club Casino y el Copacabana @ Patricia G. Fraga
Sporting Club Casino|  Patricia G. Fraga

El  viernes 27 de febrero, el Sporting Club Casino de A Coruña será escenario de la presentación del libro 'La Guerra Civil que vino de África', obra del escritor e historiador Joaquín Rivera Chamorro.

El acto comenzará a las 19:30 horas en la sala de la tercera planta del o edificio situado en la calle Real, 83. Durante la presentación intervendrá Juan Granados Loureda, inspector de Educación, escritor e historiador, quien acompañará al autor en un diálogo sobre el contenido y las claves históricas de la obra.

El libro analiza el papel de África y de los generales que protagonizaron el alzamiento militar en el inicio de la Guerra Civil española, abordando el contexto político y militar que influyó en la transformación del Ejército español. Rivera Chamorro, también divulgador histórico, profundiza en los antecedentes y consecuencias de este periodo crucial de la historia contemporánea.

La entrada será libre hasta completar aforo. Además, los interesados podrán reservar ejemplares a través de la librería Libreros Arenas, que colabora en el evento.

Fecha Inicioviernes, 27 de febrero de 2026 19:30

LugarSporting Club Casino

Dirección Rúa Real, 83, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación