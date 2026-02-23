Jornada sobre el impacto de la IA en la práctica arquitectónica

Universidade de Arquitectura Cedida

La Universidade da Coruña (UDC) ha organizado para el próximo 26 de febrero la jornada 'Arquitectura en modo IA' en la que se analizará el impacto de la Inteligencia Artificial en el diseño y la práctica arquitectónica.

Será, informa el rectorado coruñés, un encuentro académico en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UDC dedicado a analizar el impacto de la Inteligencia Artificial en el diseño, la investigación y la práctica profesional arquitectónica.

Esta actividad, que se desarrollará en sesión de tarde, reunirá a especialistas de distintas instituciones europeas y combinará conferencias con una mesa redonda abierta al debate "entre academia y práctica".

La jornada está organizada por el Departamento de Expresión Gráfica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y la investigadora Ana Cocho-Bermejo, que será la encargada de inaugurar la jornada.