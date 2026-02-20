Charla sobre la miopía infantil

El doctor Francisco Gómez-Ulla

La miopía se está convirtiendo en uno de los grandes retos de salud en la infancia. Actualmente, el 19% de los niños de entre 5 y 7 años ya presenta miopía, y las previsiones apuntan a que esta cifra podría aumentar hasta el 30,2% en el año 2030.

Atendiendo a este contexto, la Real Academia de Medicina de Galicia acogerá el próximo 26 de febrero una charla del profesor Francisco Gómez-Ulla, Académico Numerario en el sillón de Oftalmología, catedrático de Oftalmología y director médico de Miranza Instituto Gómez-Ulla, centrada en las claves para prevenir la aparición de la miopía y frenar su progresión mediante diagnóstico temprano, seguimiento oftalmológico y hábitos saludables.

También abordará las diferentes técnicas de corrección del defecto refractivo cuando la miopía esté ya estabilizada.

Uno de los factores más determinantes en el desarrollo de la miopía es la herencia familiar. El riesgo se incrementa notablemente en función de los antecedentes. Si los dos progenitores tienen miopía, el riesgo de que su hijo la desarrolle se sitúa en torno al 50%. Si solo la tiene uno de los progenitores, la miopía aparecerá en 1 de cada 3 casos y si ninguno de los progenitores es miope, la incidencia sigue siendo significativa: 1 de cada 4 niños puede desarrollarla.

“Como la genética no se puede modificar, es fundamental actuar sobre los factores modificables. Por ello, los especialistas insistimos tanto en que la prevención pase por adaptar el estilo de vida desde edades tempranas”, subraya el profesor Gómez-Ulla.

El profesor Gómez-Ulla pondrá el foco en la importancia de la detección temprana. En niños con antecedentes familiares, se recomienda una revisión oftalmológica anual, ya que identificar la miopía a tiempo permite intervenir antes y aplicar estrategias de control más eficaces. Entre las recomendaciones principales, destaca una medida sencilla pero muy efectiva: dos horas diarias de exposición a la luz solar o a la luz natural, combinada con la reducción del trabajo de cerca.

Además de evitar hábitos perjudiciales como realizar tareas de lectura o pantallas con poca iluminación, ya que ello puede aumentar la progresión de la miopía según las últimas investigaciones.

“La miopía no es solo un problema de gafas: si progresa rápidamente, puede aumentar el riesgo de complicaciones oculares en etapas posteriores. Por ello, los controles oftalmológicos anuales se consideran fundamentales para comprobar cómo avanza la miopía y cómo está creciendo el ojo”, recuerda el profesor Gómez-Ulla.

En los casos en los que el niño ya presenta miopía, existen diversas opciones terapéuticas para ralentizar su avance, entre ellas: lentes de desenfoque periférico, lentes de contacto blandas o de doble foco y tratamiento farmacológico con colirio de atropina diluida, en concentraciones de 0,01% y 0,05%, según el perfil del niño y su nivel de riesgo. En menores con riesgo elevado, se considera especialmente la pauta del 0,05%.

Estas medidas deben ir acompañadas de controles periódicos para evaluar la evolución y el crecimiento del ojo.

Otro aspecto a destacar es la falsa miopía, provocada por un espasmo acomodativo.

En estos casos, una graduación incorrecta puede llevar a diagnósticos erróneos. Por ello, es importante realizar siempre una evaluación completa, comparando la graduación sin dilatación y posteriormente con dilatación para descartar un diagnóstico erróneo.

Una vez que la miopía se ha estabilizado y nunca antes de los 20 años podremos abordar el defecto refractivo existente para corregirlo bien con técnicas sobre la córnea o cirugía intraocular dependiendo de la edad y circunstancia de cada ojo y el número de dioptrías a corregir.