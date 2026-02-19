HI Coruña dialoga sobre el poder, la tecnología y la libertad en 'Érase una Red'

Evento en HI Coruña Patricia G. Fraga

HI Coruña (Human Intelligence Hub) celebrará este jueves 19 de febrero, a las 19.00 horas, un nuevo episodio del ciclo de conversaciones 'Érase una Red', un formato abierto al público que conecta literatura, ciencia y pensamiento contemporáneo.

Bajo el título “Un mundo feliz”, la tertulia pondrá el foco en los totalitarismos modernos y en cómo determinadas tecnologías —desde la hiperconectividad hasta la automatización o la cultura del entretenimiento permanente— pueden convertirse en mecanismos sutiles de control social, condicionamiento y pérdida progresiva de libertad.

Tomando como punto de partida la célebre novela distópica de Aldous Huxley, publicada en 1932, la conversación abordará cuestiones plenamente actuales: la construcción del consentimiento, la renuncia al pensamiento crítico, el papel del poder en sociedades aparentemente cómodas y eficientes, y el riesgo de sustituir la libertad individual por estabilidad.

El encuentro contará con la participación de José Miguel Alonso Giráldez, profesor titular de la Universidad de A Coruña, doctor en Filología Inglesa y miembro del Instituto de Investigación de Estudios Irlandeses Amergin, y de Dani Cerqueiro, CMO de Docuten, doctor en Ciencias Físicas y experto en transformación digital. Dos perfiles complementarios que aportarán una mirada humanística y científica a un debate clave para comprender el presente.

'Érase una Red' se ha consolidado como un espacio de conversación interdisciplinar que genera debate de alto nivel en torno a las grandes preguntas de nuestro tiempo, combinando reflexión cultural y análisis crítico desde múltiples perspectivas.

La entrada es libre hasta completar aforo, previa inscripción en (añadir enlace). Tras el encuentro presencial, la tertulia se convertirá en un videopodcast disponible en plataformas digitales.