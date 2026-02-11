Mi cuenta

Agenda

Sesión del ciclo "Paganismo y Cristianismo en el Arte"

Ciclo Paganismo y Cristianismo en el Arte
Portas Ártabras

El jueves 12  de febrero, a las 20:00 horasPortas Ártabras acogerá una nueva sesión del ciclo "Paganismo y Cristianismo en el Arte".

En esta ocasión, José Luis García Dornelas expondrá un centenar de obras de pintura y escultura para comentar algunos textos apócrifos que describen de forma fantasiosa la infancia de Jesús, retratándole con una personalidad compleja, y a veces con conductas rencorosas.

Entrada libre hasta completar aforo.

Fecha Iniciojueves, 12 de febrero de 2026 20:00

LugarPortas Ártabras

Dirección Rúa Sinagoga, 22, 15001 A Coruña, España

