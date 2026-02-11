Agenda
Presentación do audiovisual 'Saberes e sabores. Mulleres que alimentan a vida'
O xoves 12 de febreiro, ás 19.30 horas a Asociación Cultural Alexandre Bóveda acolle a presentación do audiovisual 'Saberes e sabores. Mulleres que alimentan a vida', un acto que contará coa presenza da súa directora, Encarna Otero.
A proxección pretende servir de mostra do traballo anónimo e moitas veces invisible das mulleres no mundo da cociña e na economía galega. Tal e como apunta a directora, este produto é unha síntese de nove horas de gravación que pasarán a formar parte do Arquivo Sonoro de Galicia, quedando a disposición de investigadores e investigadoras.
Podes inscribirte na web da asociación