Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Presentación do audiovisual 'Saberes e sabores. Mulleres que alimentan a vida'

Documental 'Saberes e sabores. Mulleres que alimentan a vida'
Documental 'Saberes e sabores. Mulleres que alimentan a vida'
AC Alexandre Bóveda

O xoves 12 de febreiro, ás 19.30 horas a Asociación Cultural Alexandre Bóveda acolle a presentación do audiovisual 'Saberes e sabores. Mulleres que alimentan a vida', un acto que contará coa presenza da súa directora, Encarna Otero.

A proxección pretende servir de mostra do traballo anónimo e moitas veces invisible das mulleres no mundo da cociña e na economía galega. Tal e como apunta a directora, este produto é unha síntese de nove horas de gravación que pasarán a formar parte do Arquivo Sonoro de Galicia, quedando a disposición de investigadores e investigadoras.

Podes inscribirte na web da asociación

Fecha Iniciojueves, 12 de febrero de 2026 19:30

LugarAsociación Cultural Alexandre Bóveda

Dirección R. San Andrés, 36, 1, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación