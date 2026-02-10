Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Lara Ferereiro | Quiérete y Sal de Relaciones Tóxicas

Lara Ferreiro
Lara Ferreiro
Cedida

Lara Ferreiro, psicóloga especializada en terapia de pareja y adicción emocional, estará en el Auditorio Sede Afundación de A Coruña el 11 de Febrero a las 19.30 horas con Quiérete y Sal de Relaciones Tóxicas.

Ferreiro expondrá y abordará de forma cercana casos reales y narrativa para explicar por qué algunas relaciones generan autenticas adiciones emocionales.

Un espectáculo transformador donde la psicóloga demostrará que con empatía y rigor si se puede salir del mal amor.

El precio de las entradas será a partir de 22 euros.

Fecha Iniciomiércoles, 11 de febrero de 2026 19:30

LugarSede Afundación

Dirección Rúa Cantón Grande, 8, 15003 A Coruña, España

