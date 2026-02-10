Lara Ferereiro | Quiérete y Sal de Relaciones Tóxicas

Lara Ferreiro Cedida

Lara Ferreiro, psicóloga especializada en terapia de pareja y adicción emocional, estará en el Auditorio Sede Afundación de A Coruña el 11 de Febrero a las 19.30 horas con Quiérete y Sal de Relaciones Tóxicas.

Ferreiro expondrá y abordará de forma cercana casos reales y narrativa para explicar por qué algunas relaciones generan autenticas adiciones emocionales.

Un espectáculo transformador donde la psicóloga demostrará que con empatía y rigor si se puede salir del mal amor.

El precio de las entradas será a partir de 22 euros.