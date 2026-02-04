Homenaje a Ánxeles Penas en la Academia Gallega de Bellas Artes

Ánxeles Penas en un acto Archivo

El próximo el jueves 5 de febrero a las 19:30 horas tendrá lugar en el Salón de Actos de la Academia Gallega de Bellas Artes (plaza pintor Álvarez de Sotomayor, 1. A Coruña) un homenaje a Ánxeles Penas García, poeta, creadora multidisciplinar, crítica de arte y docente, por su constancia y saber en una obra de sensibilización y humanismo, acto promovido por personas vinculadas a la literatura, el arte, así como a colectivos culturales de Galicia.

El acto estará guiado por Felipe-Senén López Gómez y contará con la participación de Soledad Penalta, Carlos Pereira, Xavier Seoane, Pedro Abeledo, Marta Pardo de Vera y la homenajeada, así como una intervención musical a cargo de Mijail Moriatov.