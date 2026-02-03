Agenda
Charla 'O Ceo de Rosalía'
O luns 9 de febreiro ás 19.00 horas a Biblioteca Fórum Metropolitano ofrecerá a charla 'O Ceo de Rosalía'.
Charla na que se repasará a presenza de elementos astronómicos na obra poética e narrativa de Rosalía de Castro basándose na súa escrita para falar de orientación coas estrelas, os planetas, a radiación que nos permite coñecer mellor o Universo ou a contaminación luminosa.
Organizado pola AVV Oza, A Gaiteira e Os Castros e a colaboración da biblioteca do Fórum Metropolitano e a Agrupacion Astronomía Coruñesa Ío.
O acceso será libre até completar capacidade.