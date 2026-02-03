Mi cuenta

Charla 'O Ceo de Rosalía'

Rosalía de Castro
El Ideal Gallego

O luns 9 de febreiro ás 19.00 horas a Biblioteca Fórum Metropolitano ofrecerá a charla 'O Ceo de Rosalía'.

Charla na que se repasará a presenza de elementos astronómicos na obra poética e narrativa de Rosalía de Castro basándose na súa escrita para falar de orientación coas estrelas, os planetas, a radiación que nos permite coñecer mellor o Universo ou a contaminación luminosa.

Organizado pola AVV Oza, A Gaiteira e Os Castros e a colaboración da biblioteca do Fórum Metropolitano e a Agrupacion Astronomía Coruñesa Ío.

O acceso será libre até completar capacidade.

Fecha Iniciolunes, 9 de febrero de 2026 19:00

LugarFórum Metropolitano

Dirección Rúa Río de Monelos, 1, 15006 A Coruña, España

