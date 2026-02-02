Conferencia 'Bicentenario Marcial del Adalid' a cargo de Margarita Viso
A Real Academia de Belas Artes ofrece o vindeiro 3 de febreiro terá lugar ás 19:30 horas o primeiro dos actos de homenaxe a Marcial del Adalid con motivo do bicentenario do seu nacemento coa conferencia titulada “Bicentenario Marcial del Adalid” a cargo de Margarita Viso, quen realizará una semblanza relativa ao compositor coruñés. Así mesmo, o acto contará coa participación da académica da Sección de Música Rosa Cedrón Fernández.
Marcial del Adalid y Gurrea, nado na Coruña o 24 de agosto de 1826 e finado en Lóngora (Oleiros) o 16 de outubro de 1881 ten una vinculación coa Real Academia Galega de Belas Artes incuestionable, toda vez que o nome deste compositor deu lugar ás “Medallas Marcial del Adalid” que tanta importancia tiveron e teñen na sociedade galega pola posta en valor da actividade musical que se desenvolve en Galicia, manifestada singularmente nos coros e nas bandas de música, ferramenta fundamental de participación na cultura das vilas e cidades galegas, como divulgadoras esenciais do noso rico patrimonio musical.
O Ciclo “Bicentenario Marcial del Adalid (1826-1881)” está encadrado nos “Martes das Artes”.
Os ”Martes das Artes” están patrocinados pola Xunta de Galicia; Deputación da Coruña; Concello da Coruña, vicepresidencia da Deputación de Lugo e a Deputación de Ourense